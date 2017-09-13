В Москве из-за сообщений о бомбах эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Москве из-за анонимных сообщений о бомбе проводятся проверки в четырех торговых центрах, на Казанском, Ленинградском и Киевском вокзалах, а также в Первом медицинском университете имени Сеченова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Агентство «Москва» пишет, что на Казанском и Ярославском вокзале объявлена эвакуация.
Эвакуация объявлена в ТЦ «Метрополис», «Афимолл Сити», «Город» и «Щелково».
В соцсетях также сообщают, что эвакуация объявлена в ГУМе, в Российском экономическом университете имени Плеханова и в торговом центре «Золотой Вавилон».
В аэропорту Шереметьево из-за «анонимного звонка с угрозой безопасности пассажиров» усилены меры безопасности.
Осведомленный источник «Интерфакса» заявил, что «с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными».
Очередная эвакуация. БЦ "Город столиц" и ТЦ Афимолл, Москва-Сити. Угроза взрыва, говорят, ждут кинологов. pic.twitter.com/2aE8XmWoCL— Тихомирова Ольга (@TikhomirovaON) September 13, 2017
Эвакуация #рэу pic.twitter.com/2jJdksGuhP— Анастасия (@popik520) September 13, 2017