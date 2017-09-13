В Москве из-за сообщений о бомбах эвакуируют торговые центры и вокзалы

В Москве из-за анонимных сообщений о бомбе проводятся проверки в четырех торговых центрах, на Казанском, Ленинградском и Киевском вокзалах, а также в Первом медицинском университете имени Сеченова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентство «Москва» пишет, что на Казанском и Ярославском вокзале объявлена эвакуация.

Эвакуация объявлена в ТЦ «Метрополис», «Афимолл Сити», «Город» и «Щелково».

В соцсетях также сообщают, что эвакуация объявлена в ГУМе, в Российском экономическом университете имени Плеханова и в торговом центре «Золотой Вавилон».

В аэропорту Шереметьево из-за «анонимного звонка с угрозой безопасности пассажиров» усилены меры безопасности.

Осведомленный источник «Интерфакса» заявил, что «с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными».