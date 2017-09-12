Volkswagen потратит 70 миллиардов евро на электромобили
Автоконцерн Volkswagen объявил, что к 2030 году вся линейка его автомобилей, насчитывающая около 300 моделей, будет доступна покупателям в комплектации с электромотором.
Для достижения этой цели, сообщил глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер, концерн увеличит инвестиции на создание электромобилей в два раза — до 20 миллиардов евро.
Кроме оснащения уже существующих моделей электродвигателями, Volkswagen в 2025 году планирует представить 80 новых электромобилей
На покупку батарей для своих автомобилей у сторонних поставщиков Volkswagen в ближайшие несколько лет намерен потратить около 50 миллиардов евро.
«Люди хотят чистые машины. Люди хотят чистый воздух, и мы готовы внести свой вклад в это», — заявил Маттиас Мюллер на Франкфуртском автосалоне (англ.яз.).