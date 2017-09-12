Volkswagen потратит 70 миллиардов евро на электромобили

BBC News
10:12, 12 сентября 2017
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Автоконцерн Volkswagen объявил, что к 2030 году вся линейка его автомобилей, насчитывающая около 300 моделей, будет доступна покупателям в комплектации с электромотором.

Для достижения этой цели, сообщил глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер, концерн увеличит инвестиции на создание электромобилей в два раза — до 20 миллиардов евро.

Кроме оснащения уже существующих моделей электродвигателями, Volkswagen в 2025 году планирует представить 80 новых электромобилей

На покупку батарей для своих автомобилей у сторонних поставщиков Volkswagen в ближайшие несколько лет намерен потратить около 50 миллиардов евро.

«Люди хотят чистые машины. Люди хотят чистый воздух, и мы готовы внести свой вклад в это», — заявил Маттиас Мюллер на Франкфуртском автосалоне (англ.яз.).

BBC News
О планах к 2022 году оснастить электрическими или гибридными двигателями все модели автомобилей в своей линейке ранее объявил Mercedes-Benz. Volvo уже с 2019 года планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями.
В 2040 году власти Франции и Великобритании собираются запретить продажу на территории своих стран новых автомобилей, оснащенных только бензиновыми или дизельными двигателями.
О планах ввести запретить продажу, а также производство таких автомобилей объявил и Китай, не став пока называть сроки вступления запрета в силу.
По прогнозам экспертов Bloomberg, к 2038 году в мире будет производиться больше электромобилей, чем машин, работающих исключительно на бензине или дизеле. При этом стоить электромобили к этому времени будут не дороже, чем машины с бензиновыми или дизельными двигателями.

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