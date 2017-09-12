Volkswagen потратит 70 миллиардов евро на электромобили

Автоконцерн Volkswagen объявил, что к 2030 году вся линейка его автомобилей, насчитывающая около 300 моделей, будет доступна покупателям в комплектации с электромотором.

Для достижения этой цели, сообщил глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер, концерн увеличит инвестиции на создание электромобилей в два раза — до 20 миллиардов евро.

Кроме оснащения уже существующих моделей электродвигателями, Volkswagen в 2025 году планирует представить 80 новых электромобилей

На покупку батарей для своих автомобилей у сторонних поставщиков Volkswagen в ближайшие несколько лет намерен потратить около 50 миллиардов евро.