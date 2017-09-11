Китай запретит автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

Китай планирует отказаться от производства и продажи на территории страны автомобилей, оснащенных исключительно бензиновыми или дизельными двигателями.

Точная дата введения запрета обсуждается в правительстве, заявил замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь.

По словам замминистра, запрет автомобилей, оснащенных только бензиновыми и дизельными двигателями, окажет значительное влияние на окружающую среду и развитие китайской автопромышленности. Никаких приблизительных сроков введения запрета Синь Гобинь называть не стал.

В свою очередь Лю Чжицзя, представитель Chery Automobile Co., крупнейшего китайского экспортера легковых автомобилей, заявил, что запрет может быть введен позднее 2040 года, когда аналогичные ограничения планируют ввести Франция и Великобритания. Такому большому рынку как китайский, отметил он, нужно время на подготовку.