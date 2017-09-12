Крупнейшая сеть российских кинотеатров отказалась от показов «Матильды»

Как пояснили в пресс-службе, решение принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — отметили в пресс-службе, назвав решение вынужденным.

После объединения cеть «Синема парк» и «Формула кино» стала крупнейшей в России. По данным на 1 июня, она насчитывает 74 кинотеатра, 612 залов с долей рынка в 13,7%.

Премьера «Матильды» намечена на 26 октября. 11 сентября во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ, после чего в торговый центр, где находится кинотеатр, пришло сообщение о бомбе. В тот же день должен был состояться показ в московском «Иллюзионе», но его перенесли на неопределенный срок.

Фильм рассказывает о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. «Православные активисты» и депутат Госдумы Наталья Поклонская выступили против показа картины.

В августе активисты разослали по кинотеатрам просьбы не показывать «Матильду». Позднее студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью, а у офиса его адвоката сожгли два автомобиля, разбросав листовки «За «Матильду гореть».