Показ «Матильды» в московском кинотеатре «Иллюзион» перенесли на неопределенный срок

Предварительный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен был пройти 11 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион», не состоится.

Об этом сообщили корреспонденту «Медузы» в PR-агентстве «Sarafan», занимающемся поддержкой «Матильды».

Сеанс, заявили в PR-агентстве, был перенесен по техническим причинам. О новой дате показа будет объявлено в ближайшее время.

Билеты на показ «Матильды» можно было приобрести на сайте «Иллюзиона» и в онлайн-кассах. Несмотря на то, что показ не анонсировался, все билеты были раскуплены.

В PR-агентстве также сообщили, что планируют обращаться к правоохранительным органам, чтобы обеспечить безопасность на будущих показах «Матильды».