Показ «Матильды» в московском кинотеатре «Иллюзион» перенесли на неопределенный срок
Предварительный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен был пройти 11 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион», не состоится.
Об этом сообщили корреспонденту «Медузы» в PR-агентстве «Sarafan», занимающемся поддержкой «Матильды».
Сеанс, заявили в PR-агентстве, был перенесен по техническим причинам. О новой дате показа будет объявлено в ближайшее время.
Билеты на показ «Матильды» можно было приобрести на сайте «Иллюзиона» и в онлайн-кассах. Несмотря на то, что показ не анонсировался, все билеты были раскуплены.
В PR-агентстве также сообщили, что планируют обращаться к правоохранительным органам, чтобы обеспечить безопасность на будущих показах «Матильды».
Премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя состоится в России 26 октября. До премьеры были организованы несколько показов. В частности, 11 сентября Учитель лично представит «Матильду» во Владивостоке. В тот же день фильм планировалось показать в «Иллюзионе» в Москве.
«Матильда» рассказывает о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Рассказ о личной жизни Николая II, канонизированного Русской православной церковью, по мнению некоторых православных активистов оскорбляет чувства верующих.
Кампанию против проката «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она инициировала проверки на предмет возможного оскорбления «Матильдой» чувств верующих. Правоохранительные органы нарушений не обнаружили.
В начале 2017 года активисты разослали в кинотеатры письма с просьбой не показывать «Матильду». В августе фильм Учителя получил прокатное удостоверение, но некоторые регионы объявили, что не будут показывать «Матильду» на своей территории.
В сентябре студию Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью, а возле его офиса в Москве сожгли две машины, разбросав листовки — «За „Матильду“ гореть».