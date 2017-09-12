«Иначе царь перестанет деньги давать». Reuters рассказало о нарушениях на выборах в Северной Осетии
Корреспонденты Reuters зафиксировали случай повторного голосования на участке во Владикавказе, где проходили выборы в парламент Северной Осетии. Они наблюдали, как Сергей Лютиков, помощник депутата от «Единой России» Вадима Суанова, более десяти раз подошел к ящикам для голосования и опустил туда бюллетень.
Председатель участковой комиссии № 333 Елена Хадонова, которая в этот момент сидела в помещении, заявила Reuters, что «ничего не видела».
Всего, по данным корреспондентов агентства, на участок пришли 256 избирателей. В итоговом протоколе комиссии сказано, что там выдали 1867 бюллетеней. Комиссия отвергла любые предположения о нарушениях.
«Надо обеспечить 85% за „Единую Россию“. Иначе царь перестанет деньги давать», — заявил Лютиков корреспонденту (англ.яз.).