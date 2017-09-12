«Иначе царь перестанет деньги давать». Reuters рассказало о нарушениях на выборах в Северной Осетии

Reuters
11:02, 12 сентября 2017
Надежный источник

Корреспонденты Reuters зафиксировали случай повторного голосования на участке во Владикавказе, где проходили выборы в парламент Северной Осетии. Они наблюдали, как Сергей Лютиков, помощник депутата от «Единой России» Вадима Суанова, более десяти раз подошел к ящикам для голосования и опустил туда бюллетень.

Председатель участковой комиссии № 333 Елена Хадонова, которая в этот момент сидела в помещении, заявила Reuters, что «ничего не видела».

Всего, по данным корреспондентов агентства, на участок пришли 256 избирателей. В итоговом протоколе комиссии сказано, что там выдали 1867 бюллетеней. Комиссия отвергла любые предположения о нарушениях.

«Надо обеспечить 85% за „Единую Россию“. Иначе царь перестанет деньги давать», — заявил Лютиков корреспонденту (англ.яз.).

Reuters
По итогам выборов 10 сентября «Единая Россия» получила 59% голосов и, соответственно, 46 депутатских мандатов из 70. Явка составила 56%.
10 сентября в России прошли 16 губернаторских выборов, на которых во всех случаях одержали победу единоросы. Представители партии также получили большинство мест на выборах в региональные парламенты.
В Москве «Единая Россия» также получила большинство на выборах муниципальных депутатов, но оппозиционеры смогли полностью занять несколько районных советов.

Единый день голосования

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