«Иначе царь перестанет деньги давать». Reuters рассказало о нарушениях на выборах в Северной Осетии

Корреспонденты Reuters зафиксировали случай повторного голосования на участке во Владикавказе, где проходили выборы в парламент Северной Осетии. Они наблюдали, как Сергей Лютиков, помощник депутата от «Единой России» Вадима Суанова, более десяти раз подошел к ящикам для голосования и опустил туда бюллетень.

Председатель участковой комиссии № 333 Елена Хадонова, которая в этот момент сидела в помещении, заявила Reuters, что «ничего не видела».

Всего, по данным корреспондентов агентства, на участок пришли 256 избирателей. В итоговом протоколе комиссии сказано, что там выдали 1867 бюллетеней. Комиссия отвергла любые предположения о нарушениях.