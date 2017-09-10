Вдова племянника Николая II подала в суд на Алексея Учителя

Интерфакс
09:49, 10 сентября 2017
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Ольга Куликовская-Романова, вдова родного племянника императора Николая II, подала иск о защите чести и достоинства к создателям фильма «Матильда». Как пишет «Интерфакс», иск зарегистрирован 21 августа, сейчас его изучает судья.

Каких-либо решений по иску пока принято не было.

Что именно возмутило Куликовскую-Романову в фильме, который выйдет в прокат только 26 октября 2017 года, не сообщается. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская говорила, что выступает истцом по доверенности по иску о защите чести и достоинства «Святой Царской Семьи». Кто именно подал иск, Поклонская ранее не говорила.

Поклонская отмечала, что в рамках иска требуется в качестве обеспечительной меры запретить показ «Матильды».

Ольга Куликовская-Романова была замужем за Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, который приходился племянником Николаю II. В 1993 году Куликовский-Романов умер. Его вдова долгое время занимается деятельностью созданного в Канаде, где жил племянник императора, благотворительного фонда.
Фильм «Матильда» Алексея Учителя рассказывает об отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Фильм еще не вышел в прокат.
Наталья Поклонская добивается запрета на прокат и показ фильма. Несмотря на ее усилия фильм получил прокатное удостоверение и впервые будет показан в ограниченном прокате 11 сентября.

Что происходит с «Матильдой»

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