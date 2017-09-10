Французские театры устроили акцию в поддержку Кирилла Серебренникова

В Париже 10 сентября прошла акция театральных деятелей в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. Акцию организовал театр Шайо, центр драмы «Нормандия-Руан» и другие французские театральные организации.

Акция состоялась на площади Трокадеро. В ней приняли участие актеры Жан-Мишель Риб, Изабель Карре, руководитель Авиньонского театрального фестиваля Оливер Пи, директор театра Шайо Дидье Дешам и другие. Они составили обращение в посольство России во Франции в связи с нахождением Серебренникова под стражей, пишет Le Figaro.

Авторы обращения отмечают, что Серебренников — один из немногих российских режиссеров, который хорошо известен и почитаем на Западе.

Участники акции держали плакаты с надписями на французском, английском и русском языках в поддержку Серебренникова и свободы слова в России.