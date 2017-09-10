Французские театры устроили акцию в поддержку Кирилла Серебренникова

РИА Новости
12:57, 10 сентября 2017
Надежный источник

В Париже 10 сентября прошла акция театральных деятелей в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. Акцию организовал театр Шайо, центр драмы «Нормандия-Руан» и другие французские театральные организации.

Акция состоялась на площади Трокадеро. В ней приняли участие актеры Жан-Мишель Риб, Изабель Карре, руководитель Авиньонского театрального фестиваля Оливер Пи, директор театра Шайо Дидье Дешам и другие. Они составили обращение в посольство России во Франции в связи с нахождением Серебренникова под стражей, пишет Le Figaro.

Авторы обращения отмечают, что Серебренников — один из немногих российских режиссеров, который хорошо известен и почитаем на Западе.

Участники акции держали плакаты с надписями на французском, английском и русском языках в поддержку Серебренникова и свободы слова в России.

Собрание деятелей культуры и искусства прошло в типично французской расслабленной манере, для гостей был сервирован легкий фуршет — свежая выпечка, апельсиновый сок и шампанское.

РИА Новости
Кирилл Серебренников с 22 августа находится под стражей по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных его театральной организации «Седьмая студия».
Серебренников находится под домашним арестом, ему разрешены прогулки. Также под домашним арестом находится другой фигурант дела, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Бывший директор «Гоголь-центра» и бухгалтер Нина Масляева, которая сотрудничает со следствием и дала показания на остальных фигурантов дела, находятся в СИЗО.

Арест Кирилла Серебренникова

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме