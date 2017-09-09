ФБР начало расследование из-за секретной программы, с помощью которой Uber следил за конкурентами

The Wall Street Journal
07:01, 9 сентября 2017
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ФБР начало расследование в связи использованием сервисом Uber секретной программы под названием Hell для слежки за конкурентами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

С помощью программы Uber следил за передвижениями водителей компании Lyft и ценами, которые они предлагали, а также определял водителей, работавших на обе компании, и затем переманивал их, присылая больше заказов и награждая бонусами.

Следствие пытается определить, осуществлял ли Uber незаконный компьютерный доступ, используя программу, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это одно из по меньшей мере трех федеральных расследований в отношении Uber. Другое расследование касается приложения Greyball, которое собирало персональные данные полиции и чиновников и позволяло водителям, таким образом, не принимать от них заказы во избежание «контрольных поездок». Кроме того, Минюст США проверяет, не подкупал ли Uber иностранных чиновников для продвижения сервиса в других странах.

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