Водители Uber научились коллективно обманывать сервис, чтобы поднять цены

Водители, работающие через сервис вызова такси Uber, придумали, как обманывать алгоритм формирования цены заказа. Об этом рассказали исследователи из Уорикского университета.

Чтобы обмануть алгоритм, водители одновременно выходят из приложения, через которое к ним поступают заказы. Система поступает так, как она всегда поступает, заметив недостаток машин при высоком спросе, — повышает цены. Дождавшись повышающего коэффициента, водители вновь входят в приложение и принимают заказы.

Исследователи обнаружили эту методику, взяв интервью у таксистов из Лондона и Нью-Йорка, а также изучив форумы, на которых они общаются. Автор одного из комментариев на форуме писал: «Парни, оставайтесь разлогиненными до тех пор, пока цена не взлетит. Мало машин и высокий спрос = подорожание».

Насколько сильно меняется цена при использовании такого способа, неизвестно. При этом на форуме обсуждали, что Uber наверняка знает об этих манипуляциях, ведь водители осуществляют их регулярно.

Представители Uber заявили, что эта методика недопустима и не используется массово. «У нас есть ряд технических мер, которые защищают от такого», — отметили в компании.