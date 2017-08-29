Uber перестанет следить за клиентами после поездки. Это подавали как меру безопасности

Сервис по вызову автомобилей Uber отказался от функции слежения за клиентами в течение пяти минут после поездки. Об этом 29 августа объявил глава службы безопасности компании Джо Салливан.

Соответствующее обновление сразу после официального анонса появится в приложении для iPhone. Сроки изменений в приложении для Android не называются.

В ноябре 2016 года Uber изменила правила геолокации в своем приложении. У пользователей iPhone пропала возможность выбрать режим, когда Uber получает геоданные только во время использования приложения. Взамен Uber предложила либо разрешить получать данные всегда, либо никогда.

Тогда компания заявляла, что слежение за клиентом в течение короткого времени после поездки нужно, чтобы удостовериться в его «физической безопасности». После критики такого слежения Uber заявила, что на iPhone функция вообще не использовалась, а на Android была вскоре приостановлена.

Салливан добавил, что отказ от слежения не связан с перестановками в руководстве компании.