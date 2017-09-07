Власти Москвы объявили незаконной мемориальную доску на доме, где жил Борис Немцов

В московской мэрии считают незаконной установку мемориальной доски на доме, где жил убитый политик Борис Немцов. Об этом заявили в отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия.

Представитель ведомства сослался на постановление правительства Москвы, которое позволяет устанавливать мемориальные доски только через 10 лет после смерти того, кому она посвящена. Срок можно сократить до 2 лет по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей. Установку также надо согласовывать с префектурой.

Доску на доме 3 по улице Малая Ордынка установили 7 сентября по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова. Он заявил «Медузе», что иначе смотрит на норму об установке досок.

Марков напомнил, что доска была установлена решением жильцов дома, а значит она является их собственностью. «Правительство может вынести постановление только в отношении своей собственности. Пусть обращаются в суд, получают судебное решение. Если будет решение, мы после прохождения всех апелляций доску демонтируем», — заявил он.

Депутат также допустил, что доску могут попробовать снять вандалы в обход законных процедур. В этом случае, по словам Маркова, жильцы будут добиваться возбуждения дела по статье о повреждении чужого имущества.