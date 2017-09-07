7 сентября в Москве на доме по адресу Малая Ордынка, 3, торжественно открыли мемориальную табличку памяти убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова, который жил в этом доме. Создали табличку архитектор Евгений Асс и дизайнер Евгений Добровинский, а установили ее по решению собрания собственников жилья. Инициатором установки таблички был муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков. «Медуза» поговорила с Марковым.

Сергей Марков

муниципальный депутат района Замоскворечье, инициатор установки таблички

Эта идея многим приходила в голову после того, как был убит Борис Ефимович Немцов. Я думаю, что тысячи или десятки тысяч людей задавали себе этот вопрос — как можно увековечить [его] память? Правда, реализовать эту идею — это несколько более сложная задача. Попытки делались, и всякий раз власти Москвы отвергали, пресекали, демонтировали самодельные таблички, отвергали инициативы по увековечиванию памяти.

Сегодня на стене дома, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная табличка. Все сделано в соответствии с законом: ж... Опубликовано Ильей Яшиным 7 сентября 2017 г.

Я являюсь муниципальным депутатом в Замоскворечье. Тут совпало несколько вещей. [Большой Москворецкий] Мост [на котором был убит Немцов] — это технически не наш район. Но берег, который начинается после моста, — уже наш. Кроме того, я по стечению обстоятельств живу в том самом доме, где жил Немцов. Он голосовал на наших избирательных участках, в том числе и за меня; когда я был наблюдателем на выборах и он приходил голосовать, мы общались — ну и вообще были знакомы и эпизодически сталкивались при разных обстоятельствах. Так что у меня было целых две причины хотеть это сделать — депутатская и соседская, это уже не говоря об общечеловеческой: политическое убийство нельзя забывать.

Еще в 2015 году я выступил с инициативой в совете депутатов об установке мемориальной таблички, но, к сожалению, большинство депутатов — люди, зависимые от вертикали власти, и они отвергли это предложение. Тогда мы пошли по другому пути. Меня избирали председателем совета дома. А ведь никто не хочет общественной нагрузки, так что я сказал: хорошо, я готов, если вы поддержите мою инициативу о том, чтобы установить мемориальную табличку на нашем доме. Ну и да, больше половины [жителей] поддержали. Мы в соответствии с Жилищным кодексом собрали общее собрание, провели голосование, посчитали бюллетени пропорционально квадратным метрам и набрали 58% голосов за. Больших споров не было. Те, кто проголосовал за, либо делали это сознательно, либо являются людьми аполитичными — ну, внесено предложение председателем совета дома, и ладно, нас это не касается; какой-то у меня, наверное, авторитет есть небольшой. Были и те, кто проголосовал жестко против. Они составили меньшинство. У нас все-таки демократическая модель.

С юридической точки зрения эта табличка — наша частная собственность. Установлена она на стене дома, который принадлежит нам. Так что даже если бы власти захотели ее демонтировать, по закону у них это сделать не получится. Что касается вандалов — ну понятно, может появиться какой-нибудь SERB. К сожалению, руководитель SERB — это мой коллега-депутат, Игорь Брумель. Я не сомневаюсь, что он придет со своей зеленкой или мочой, которой эти хулиганы любят брызгаться. Но тогда мы будем обращаться в полицию, жаловаться на умышленное повреждение принадлежащего нам имущества и это пресекать. Мы сделали все юридически правильно, так что наша табличка будет висеть и напоминать всем, что здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы, и это не должно повториться никогда.

Обновление от 15.30 7 сентября. Московские власти заявили, что мемориальная доска была установлена незаконно. Сергей Марков ответил на это, что доска будет снята только в случае соответствующего судебного решения: городское правительство не может вынести постановления о ее ликвидации, поскольку табличка не является собственностью государства.

Только что на стене дома, где жил Борис Немцов, появился вот такой знак. Это решение жителей дома: проголосовали и решил... Опубликовано Сергеем Пархоменко 7 сентября 2017 г.

Это не предвыборная акция, потому что я на этих выборах не баллотируюсь в муниципальные депутаты (10 сентября в Москве пройдут очередные выборы муниципальных депутатов — прим. «Медузы»). Я являюсь принципиальным сторонником сменяемости власти и считаю недопустимым, когда одни и те же люди десятилетиями профессионально куда-то избираются. Они бронзовеют, теряют всякую связь с людьми, и наша страна от этого сильно страдает. Было бы с моей стороны непоследовательно снова баллотироваться. Это во-первых, а во-вторых — все-таки в Москве полномочия муниципального депутата являются очень узкими, несмотря на все разговоры о расширении прав органов местного самоуправления. На самом деле тенденция в обратную сторону, и никаких реальных полномочий у муниципальных депутатов нет. Когда я читал законы, я думал, что на что-то тут можно повлиять, но на деле все очень ограниченно. Отстаивать какие-то важные для города, для района инициативы, влияющие на общественно-политический климат, оказалось проблематичным. Ну и в любом случае — есть замечательные новые молодые кандидаты, я призываю всех голосовать за них.