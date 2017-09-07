На центр «Сова» завели административное дело за ссылки на сайты «нежелательных организаций»

СОВА
13:04, 7 сентября 2017
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На информационно-аналитический центр «Сова» и его директора Александра Верховского возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП о деятельности «нежелательных организаций» (ст. 20.33).

Поводом для административного дела, сообщила «Сова», стали ссылки на бывших доноров — Фонд Сороса и NED (Национальный фонд в поддержку демократии), размещенные в разделе «О нас» на сайте центра.

Фонд Сорос и NED включены в список некоммерческих организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.

Прокуратура, сообщил центр, считает ссылки формой распространения противозаконных материалов, к которым она относит сайты «нежелательных организаций.

Центр «Сова», говорится в заявлении, «никогда не скрывал своих доноров», однако в сложившейся ситуации был вынужден удалить ссылки с сайта. Несмотря на это административные дела закрыты не были.

Рассмотрение дела против центра пройдет в мировом суде участка 387 Басманного района, сообщила «Сова». Место рассмотрения второго дела — против директора центра как должностного лица — пока не определено.

Центр «Сова» никогда не скрывал своих доноров, а проставление ссылок на их сайты считал простым следованием сетевому этикету, так как линк лишь создает возможность ознакомления с материалом, но не распространяет его непосредственно. Однако в сложившейся ситуации Центр «Сова» вынужден удалить эти линки.

СОВА
Закон о некоммерческих организациях, деятельность которых признана на территории России нежелательной, был подписан президентом РФ в мае 2015 года.
В Кодекс об административных правонарушениях тогда была добавлена статья 20.33 «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». Эта статья КоАП предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 15000 рублей; на должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей; на юридических лиц — от 50000 до 100000 рублей.
За сотрудничество с «нежелательной организацией» также предусмотрена уголовная ответственность по статье 284.1 УК РФ — вплоть до 6 лет лишения свободы.
Фонд Сороса (институт «Открытое общество») и NED были внесены в список нежелательных организаций в 2015 году. По состоянию на сентябрь 2017 года, в этом списке, опубликованном на сайте Минюста, 11 организаций.

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