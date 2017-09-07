На центр «Сова» завели административное дело за ссылки на сайты «нежелательных организаций»

На информационно-аналитический центр «Сова» и его директора Александра Верховского возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП о деятельности «нежелательных организаций» (ст. 20.33).

Поводом для административного дела, сообщила «Сова», стали ссылки на бывших доноров — Фонд Сороса и NED (Национальный фонд в поддержку демократии), размещенные в разделе «О нас» на сайте центра.

Фонд Сорос и NED включены в список некоммерческих организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.

Прокуратура, сообщил центр, считает ссылки формой распространения противозаконных материалов, к которым она относит сайты «нежелательных организаций.

Центр «Сова», говорится в заявлении, «никогда не скрывал своих доноров», однако в сложившейся ситуации был вынужден удалить ссылки с сайта. Несмотря на это административные дела закрыты не были.

Рассмотрение дела против центра пройдет в мировом суде участка 387 Басманного района, сообщила «Сова». Место рассмотрения второго дела — против директора центра как должностного лица — пока не определено.