Конгресс США разрешил выпустить на дороги 25 тысяч беспилотных автомобилей

Reuters
11:31, 7 сентября 2017
Надежный источник

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на ускорение внедрения самоуправляемых автомобилей.

Речь идет о первом такого рода документе, поддерживающим внедрение технологий автомобилей без водителя на федеральном уровне.

Законопроект, получивший единогласное одобрение Конгресса, в частности, запрещает властям штатов запрещать беспилотные автомобили на своей территории.

Документ также разрешает Национальному управлению по безопасности движения выдавать разрешения на тестирование до 25 тысяч самоуправляемых автомобилей в год. В будущем квоту планируется увеличить до 100 тысяч автомобилей без водителей в год.

Законопроект, одобренный Палатой представителей, направлен в Сенат США. Обсуждение документа в верхней палате Конгресса США начнется, как ожидается, в середине сентября.

Законопроект открывает «путь для инноваций, которые до недавнего времени казались немыслимыми», заявила член Палаты представителей Дорис Матсуи (англ.яз.).

Reuters
Действующее американское законодательство на федеральном уровне не предусматривает использование автомобилей без водителей. Сейчас каждый штат устанавливает для самоуправляемых машин свои правила.
Автопроизводители должны получать у Национального управления безопасности движения специальное разрешение на тестирование машин без водителей, так как такие автомобили не соответствуют действующим стандартам. В настоящий момент такое разрешение могут получить лишь 2,5 тысячи самоуправляемых автомобилей в год.
Проектами по созданию беспилотных автомобилей одновременно занимаются несколько крупных компаний, в том числе Tesla, Uber Technologies и Alphabet. Свой прототип беспилотного автомобиля в мае показал «Яндекс».

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