Директор подмосковной школы назвала нападение ученика с оружием «случайностью»

Нападение девятиклассника на учительницу в школе подмосковной Ивантеевки — это «чистая случайность», заявила исполняющий обязанности директора учебного заведения Наталья Решетова.

Она добавила, что у ученика не было конфликта с преподавателями вообще и с этой учительницей в частности. «На учете он тоже не состоял», — добавила Решетова.

И.о. директор также отвергла утверждения других учеников, что они рассказывали ей о планах девятиклассника. Решетова сказала, что «сигналов не поступало».

При этом Решетова пояснила «Интерфаксу», что устроивший нападение девятиклассник «уклонялся» от совместных мероприятий и, в частности, не поехал с классом в Крым.