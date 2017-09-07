Директор подмосковной школы назвала нападение ученика с оружием «случайностью»
Нападение девятиклассника на учительницу в школе подмосковной Ивантеевки — это «чистая случайность», заявила исполняющий обязанности директора учебного заведения Наталья Решетова.
Она добавила, что у ученика не было конфликта с преподавателями вообще и с этой учительницей в частности. «На учете он тоже не состоял», — добавила Решетова.
И.о. директор также отвергла утверждения других учеников, что они рассказывали ей о планах девятиклассника. Решетова сказала, что «сигналов не поступало».
При этом Решетова пояснила «Интерфаксу», что устроивший нападение девятиклассник «уклонялся» от совместных мероприятий и, в частности, не поехал с классом в Крым.
Днем 5 сентября 15-летний ученик пришел в школу № 1 с пневматической винтовкой, кухонным топориком и самодельными петардами. Войдя в класс, он напал на преподавателя информатики Людмилу Калмыкову и нанес ей удар топориком по голове.
Еще трое сидевших в классе учеников получили травмы, когда выпрыгнули из окна второго этажа.
По факту случившегося против девятиклассника возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев также заявлял о возбуждении дела о халатности из-за того, что ученик смог пронести оружие в школу.