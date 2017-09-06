Директор подмосковной школы проигнорировал угрозы ученика о теракте

Директор школы № 1 в подмосковной Ивантеевке проигнорировал заявления учеников, которые говорили, их одноклассник планирует устроить теракт. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — добавила она.

Мишонова также рассказала, что родители напавшего на школу ученика сами подарили ему пневматическое ружье, так как знали, что он увлекается оружием.

Является ли директор школы подозреваемым по возбужденному накануне делу о халатности, не уточняется.