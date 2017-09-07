Как власти реагируют на нападение в подмосковной школе. Чеклист

5 сентября девятиклассник пришел в школу в подмосковной Ивантеевке с пневматической винтовкой и напал на учительницу. Пострадали еще трое учеников, которые выпрыгнули из окна. Школьника обвинили в хулиганстве и покушении на убийство. В Ивантеевке после этого собрали специальную антитеррористическую комиссию, хотя дело не рассматривается как теракт, и решили проверить все школы. «Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него», — заявила мэр города Елена Ковалева.



