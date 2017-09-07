«Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев». Ответ Улюкаева на вопрос о колбасках на завтрак

Meduza
07:38, 7 сентября 2017
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, на суде утром в четверг, 7 сентября, в ответ на вопрос о своем завтраке процитировал произведение Вергилия «Энеида».

Журналисты спросили бывшего чиновника, ел ли он на завтрак колбасу. Он ответил: «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».

Вопрос о колбасе был задан после того, как 5 сентября в суде продемонстрировали запись разговора Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Из беседы следовало, что Сечин передал Улюкаеву корзинку с колбасками, в которой на самом деле находились два миллиона долларов взятки.

Также в суде Улюкаев рассказал, что сейчас читает книгу Альбера Камю «Посторонний». Это дебютная повесть французского писателя, посвященная идеям экзистенциализма. Журналисты задали ему вопрос, поздравил ли он Игоря Сечина, которому 7 сентября исполняется 57 лет, с днем рождения, но Улюкаев на него не ответил.

Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приобретении компании «Башнефть». Улюкаев свою вину отрицает.
На заседании 5 сентября стало известно, что Сечин в разговоре с Улюкаевым называл сумку с деньгами «корзинкой с колбасками». Ранее было известно, что Сечин, увлекающийся охотой, часто дарит коллегам и чиновникам колбасу, сделанную из убитой им дичи.

При чем тут колбаса?

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