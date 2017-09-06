Следствие опечатало вещи на складе бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского
Следствие опечатало вещи бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которые он хранит на арендованном складе. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».
На заседании Мосгорсуда Малобродский заявил, что его имущество арестовано. Однако судебных решений об аресте имущества в рамках дела не выносили.
Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что у Малобродского нет другого имущества, кроме того, которое хранится на складе.
Поправка. Первоначально в новости говорилось, что суд арестовал склад Алексея Малобродского. Это не соответствует действительности. «Медуза» приносит извинения за ошибку.
Алексея Малобродского обвиняют в мошенничестве с деньгами, выделенными на проект «Платформа». По версии следствия, руководство «Седьмой студии» похитило и обналичило «не менее 68 миллионов рублей».
Следователь утверждал в суде, что «Седьмая студия» получила деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», но не поставила его. Малобродский ответил, что постановка идет уже несколько лет.
По делу, кроме Малобродского и Серебренникова, проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор Юрий Итин и продюсер «Сна в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Единственный фигурант дела, признавший свою вину — Масляева, но Серебренников обвинил ее в оговоре.