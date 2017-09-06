Следствие опечатало вещи на складе бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Следствие опечатало вещи бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которые он хранит на арендованном складе. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

На заседании Мосгорсуда Малобродский заявил, что его имущество арестовано. Однако судебных решений об аресте имущества в рамках дела не выносили.

Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что у Малобродского нет другого имущества, кроме того, которое хранится на складе.

Поправка. Первоначально в новости говорилось, что суд арестовал склад Алексея Малобродского. Это не соответствует действительности. «Медуза» приносит извинения за ошибку.