Бывшая бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева отказалась поддержать жалобу на арест

Мосгорсуд 6 сентября рассматривает апелляции на продление меры пресечения трем фигурантам дела «Седьмой студии». Кроме Нины Масляевой, суд проверяет законность продления домашнего ареста экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и содержания в СИЗО бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Масляева также заявила, что сменила адвоката, подававшего апелляцию на продление срока ее ареста.

Бывшая бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева на заседании суда заявила, что не поддерживает жалобу на законность ее ареста, сообщает корреспондент «Медузы».

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении нескольких десятков миллионов рублей, выделенных по линии Минкультуры на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Обвинения по делу «Седьмой студии» также предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову — одному из основателей этой компании. Серебренников отправлен под домашний арест. 4 сентября Мосгорсуд признал законной избранную ему меру пресечения.

Нина Масляева, как сообщалось ранее, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против других фигурантов дела. Серебренников, Итин и Малобродский своей вины не признают.

Еще один фигурант дела «Седьмой студии» — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в розыск.