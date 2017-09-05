Журналистка Znak.com Екатерина Винокурова пожаловалась в полицию на угрозы из-за «Матильды»

«Это связано с радикальными „православными“ и „Матильдой“», — сообщила Винокурова, добавив, что после «вчерашних событий» в Екатеринбурге — «все это не смешно».

Заявление, написала Винокурова в телеграме, принято к рассмотрению в ОВД «Северное Измайлово».

Журналистка Znak.com Екатерина Винокурова обратилась в полицию с заявлением об ОВД «об угрозах жизни и здоровью и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста».

В конце августа Екатерина Винокурова сообщила, что после публикации нескольких материалов с критикой депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступающей против проката фильма «Матильда», стала получать угрозы в свой адрес.

Утром 4 сентября в Екатеринбурге автомобиль УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос». Автомобиль протаранил вход в кинотеатр, после чего загорелся. В машине были найдены несколько газовых баллонов. Автомобиль поджег сам водитель - 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов. Znak.com со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента, сообщил, что поступок Мурашова, состоящего на учете у психиатра, связан с планами показа фильма «Матильда», выходящего в прокат в октябре.

Кампанию против показа «Матильды» более года проводит депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она заявляет, что получает многочисленные жалобы от верующих, что фильм о романе будущего императора Николая II, канонизированного РПЦ, и балерины Матильды Кшесинской, оскорбляет их чувства.

Против проката картины протестуют консервативные активисты, которые считают, что рассказ о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих.