В Москве подана заявка на митинг в поддержку мусульман Мьянмы
В префектуру центрального округа Москвы подана заявка на проведение акции в поддержку мусульман Мьянмы, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в заявке говорится, что в акции примут участие 200 человек. Дата проведения — 8 сентября. Получила ли заявка одобрение и когда она была подана, не уточняется. Где именно планируется провести акцию, также неизвестно.
3 и 4 сентября в Москве на Большой Никитской улице у посольства Мьянмы состоялись несогласованные акции против притеснения мусульман. В воскресенье полиция никого не задерживала, а в понедельник за нарушение правил проведения публичных мероприятий были задержаны около 20 человек.
Утром 4 сентября в Грозном состоялся митинг в поддержку мусульман Мьянмы, организованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Чеченская полиция отчиталась о миллионе участников акции.
В Мьянме на протяжении многих лет продолжается конфликт между властями страны, где абсолютное большинство исповедует буддизм, и мусульманским этническим меньшинством. Россия неоднократно блокировала резолюции Совета безопасности ООН, осуждающие насилие в Мьянме.