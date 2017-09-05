В Москве подана заявка на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В префектуру центрального округа Москвы подана заявка на проведение акции в поддержку мусульман Мьянмы, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в заявке говорится, что в акции примут участие 200 человек. Дата проведения — 8 сентября. Получила ли заявка одобрение и когда она была подана, не уточняется. Где именно планируется провести акцию, также неизвестно.

3 и 4 сентября в Москве на Большой Никитской улице у посольства Мьянмы состоялись несогласованные акции против притеснения мусульман. В воскресенье полиция никого не задерживала, а в понедельник за нарушение правил проведения публичных мероприятий были задержаны около 20 человек.