Ураган «Ирма» усилился до высшей категории. Во Флориде объявили чрезвычайное положение
Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма», который усилился до высшей, пятой категории. Об этом сообщает CNBC.
По последним данным, скорость урагана может достигать 280 километров в час. Власти США предупредили о возможных «катастрофических» последствиях, включая падение деревьев, отключение электричества и водоснабжения.
В Пуэрто-Рико отменили все школьные занятия и выделили 15 миллионов долларов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией.
Сейчас «Ирма» приближается к Южно-Антильским островам. Ураган также угрожает жителям Кубы, Доминиканской республики, Гаити и Багамских островов.
В конце августа на Техас и Луизиану обрушился ураган «Харви». Погибли около 60 человек, затоплены оказались около 100 тысяч домов. По оценкам властей Техаса, ущерб от «Харви» превысил 100 миллиардов долларов.