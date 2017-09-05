Ураган «Ирма» усилился до высшей категории. Во Флориде объявили чрезвычайное положение

CNBC
12:20, 5 сентября 2017
Надежный источник

Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма», который усилился до высшей, пятой категории. Об этом сообщает CNBC.

По последним данным, скорость урагана может достигать 280 километров в час. Власти США предупредили о возможных «катастрофических» последствиях, включая падение деревьев, отключение электричества и водоснабжения.

В Пуэрто-Рико отменили все школьные занятия и выделили 15 миллионов долларов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией.

Сейчас «Ирма» приближается к Южно-Антильским островам. Ураган также угрожает жителям Кубы, Доминиканской республики, Гаити и Багамских островов.

В конце августа на Техас и Луизиану обрушился ураган «Харви». Погибли около 60 человек, затоплены оказались около 100 тысяч домов. По оценкам властей Техаса, ущерб от «Харви» превысил 100 миллиардов долларов.

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