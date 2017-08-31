Экспертный совет при правительстве: операторы не смогут выполнить «закон Яровой»

RNS
05:30, 31 августа 2017
Надежный источник

В существующие российские интернет-сервисы невозможно интегрировать типовую систему технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), как этого требует «закон Яровой».

Об этом, сообщает RNS, говорится в заключении рабочей группы «Связь и информационные технологии» при правительстве на проект приказа Минкомсвязи, устанавливающий требования к организаторам распространения информации в интернете.

Типовое программное оборудование СОРМ, которое требуется установить проект приказа Минкомсвязи, будет работать не у всех операторов, указывается в отзыве. Авторы документа предлагают вместе с операторами распространения информации разработать новое такое оборудование и упросить его сертификацию.

«Ведомости», которым также удалось ознакомиться с отзывом экспертного совета на проект Минкомсвязи, пишут, что в документе указывается, что затраты операторов распространения информации при реализации «закона Яровой» составят миллиарды рублей.

В целом, сообщает издание, авторы отзыва отмечают, что проект приказа Минкомсвязи недоработан и в нем еще много недочетов. В частности, от операторов требуют выдавать информацию даже в том случае, если ее у них нет.

В подготовке заключения на проект приказа Минкосвязи участвовали, в числе прочих, представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».

«Информационные системы каждого организатора распространения информации в интернете (ОРИ) имеют уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового решения программно-аппаратного технического средства ОРМ, либо возникнут проблемы в его функционировании», — говорится в заключении.

RNS
Пакет «антитеррористических» поправок, известный как «закон Яровой», был принят летом 2016 года. В числе прочего, этот пакет законопроектов обязывает операторов хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам информацию о пользователях.
В проекте приказа Минкомсвязи говорится, что к такой информации в частности относятся: логин пользователя, настоящие имя и фамилия пользователя, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которыми он владеет, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес. Документ также содержит описание обязательных требований к оборудованию, необходимому для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Еще на этапе обсуждения «закона Яровой» крупнейшие российские мобильные и интернет-операторы указывали, что его реализация потребует затрат в несколько триллионов рублей и займет длительное время.
В Госдуму был внесен законопроект, откладывающий вступление в силу части «пакета Яровой» о хранении данных до 2023 года, однако правительство его не поддержало.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме