Экспертный совет при правительстве: операторы не смогут выполнить «закон Яровой»

В существующие российские интернет-сервисы невозможно интегрировать типовую систему технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), как этого требует «закон Яровой».

Об этом, сообщает RNS, говорится в заключении рабочей группы «Связь и информационные технологии» при правительстве на проект приказа Минкомсвязи, устанавливающий требования к организаторам распространения информации в интернете.

Типовое программное оборудование СОРМ, которое требуется установить проект приказа Минкомсвязи, будет работать не у всех операторов, указывается в отзыве. Авторы документа предлагают вместе с операторами распространения информации разработать новое такое оборудование и упросить его сертификацию.

«Ведомости», которым также удалось ознакомиться с отзывом экспертного совета на проект Минкомсвязи, пишут, что в документе указывается, что затраты операторов распространения информации при реализации «закона Яровой» составят миллиарды рублей.

В целом, сообщает издание, авторы отзыва отмечают, что проект приказа Минкомсвязи недоработан и в нем еще много недочетов. В частности, от операторов требуют выдавать информацию даже в том случае, если ее у них нет.

В подготовке заключения на проект приказа Минкосвязи участвовали, в числе прочих, представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».