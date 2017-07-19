Правительство официально отказалось откладывать «закон Яровой»

Российское правительство отказалось поддержать законопроект об отсрочке «закона Яровой» на пять лет. Об этом говорится в официальном отзыве, который есть в распоряжении «Медузы».

В правительстве решили, что в существующей редакции закона есть достаточно возможностей, чтобы вводить его в действие поэтапно. Принятие соответствующих нормативных актов запланировано до конца 2017 года, поэтому у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач».

«Технически, по моей личной оценке, мы можем констатировать, что введение „закона Яровой“ либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда», — заявил «Медузе» один из соавторов законопроекта, сенатор Антон Беляков.