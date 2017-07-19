Правительство официально отказалось откладывать «закон Яровой»

Meduza
13:25, 19 июля 2017
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Российское правительство отказалось поддержать законопроект об отсрочке «закона Яровой» на пять лет. Об этом говорится в официальном отзыве, который есть в распоряжении «Медузы».

В правительстве решили, что в существующей редакции закона есть достаточно возможностей, чтобы вводить его в действие поэтапно. Принятие соответствующих нормативных актов запланировано до конца 2017 года, поэтому у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач».

«Технически, по моей личной оценке, мы можем констатировать, что введение „закона Яровой“ либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда», — заявил «Медузе» один из соавторов законопроекта, сенатор Антон Беляков.

Законопроект об отсрочке «закона Яровой» был внесен на рассмотрение Думы практически сразу после принятия самого закона — летом 2016 года. Вступление документа в силу предлагалось перенести с 2018-го на 2023-й год. «Ведомости» узнали, что против отсрочки выступила ФСБ.
По «закону Яровой» операторы связи и провайдеры должны будут в течение полугода хранить все данные своих пользователей. Затраты на создание необходимого оборудования оцениваются в триллионы рублей.

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