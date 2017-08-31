Арестованный бывший директор «Гоголь-центра» обратился за поддержкой к мировому театральному сообществу

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, заявил, что это уголовное дело касается не только его самого, и призвал не прекращать поддержку обвиняемых. Об этом он написал в письме американскому театральному критику Джону Фридману и его жене Оксане Мысиной, отрывки из которого приводит «Настоящее время».

«За два с лишним месяца своей одиссеи, непосредственно ощущая всю степень подлости и лживости системы, я осознал, что „на кону“ не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — пишет Малобродский.

Он также заметил, что поддержка мирового театрального сообщества должна быть «не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени». «Потому что банда следователей будет тянуть время, сочиняя все новый и новый бред, лишь бы ослабить внимание общественности», — пишет Малобродский.

Обновление. Журналист Ксения Ларина заявила, что опубликованные «Настоящим временем» отрывки взяты из личной переписки Малобродского, в которой он «не писал никаких обращений к мировой театральной общественности и никакой помощи ни у кого не просил». Текст приведенных изданием цитат Ларина не опровергает.