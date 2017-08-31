Арестованный бывший директор «Гоголь-центра» обратился за поддержкой к мировому театральному сообществу

Настоящее время
06:45, 31 августа 2017
Надежный источник

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, заявил, что это уголовное дело касается не только его самого, и призвал не прекращать поддержку обвиняемых. Об этом он написал в письме американскому театральному критику Джону Фридману и его жене Оксане Мысиной, отрывки из которого приводит «Настоящее время».

«За два с лишним месяца своей одиссеи, непосредственно ощущая всю степень подлости и лживости системы, я осознал, что „на кону“ не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — пишет Малобродский.

Он также заметил, что поддержка мирового театрального сообщества должна быть «не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени». «Потому что банда следователей будет тянуть время, сочиняя все новый и новый бред, лишь бы ослабить внимание общественности», — пишет Малобродский.

Обновление. Журналист Ксения Ларина заявила, что опубликованные «Настоящим временем» отрывки взяты из личной переписки Малобродского, в которой он «не писал никаких обращений к мировой театральной общественности и никакой помощи ни у кого не просил». Текст приведенных изданием цитат Ларина не опровергает.
Малобродский — третий задержанный по делу о хищении средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия». Его арестовали в июле 2017 года, на суде следователь заявил, что компания не ставила спектакль «Сон в летнюю ночь», на который были выделены деньги. В действительности спектакль идет до сих пор.
По делу также арестована бывший главный бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания против других фигурантов. Она заявила, что «Седьмую студию» создали режиссер Кирилл Серебренников, Малобродский и Юрий Итин (бывший гендиректор компании), чтобы обналичить полученные от государства деньги. Серебренников и Итин находятся под домашним арестом.
Все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве с выделенными на постановки 68 миллионами рублей. Кроме Масляевой все обвиняемые свою вину отрицают.

Дело «Седьмой студии»

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