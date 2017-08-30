Обвиняемого в нападении на Станислава Думкина в парке Горького арестовали. Он пытался скрыться в Таиланде

Интерфакс
15:56, 30 августа 2017
Надежный источник

Хамовнический суд Москвы арестовал до 13 октября Корнея Макарова, обвиняемого в нападении на блогера Станислава Думкина в московском парке Горького. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал следователь, после нападения Макаров попытался скрыться в Таиланде, но все же вернулся в Россию. Защита просила отправить его под домашний арест.

Думкина ударили в голову в парке 13 августа. Его доставили в больницу, где он умер спустя несколько дней. Как писал телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», на блогера напали из-за одежды «не по понятиям».
29 августа стало известно, что Макарова задержали. Позднее выяснилось, что он сам пришел в полицию с адвокатом.
На Макарова завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сам Макаров отказался признать вину.

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