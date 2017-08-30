Обвиняемого в нападении на Станислава Думкина в парке Горького арестовали. Он пытался скрыться в Таиланде

Хамовнический суд Москвы арестовал до 13 октября Корнея Макарова, обвиняемого в нападении на блогера Станислава Думкина в московском парке Горького. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал следователь, после нападения Макаров попытался скрыться в Таиланде, но все же вернулся в Россию. Защита просила отправить его под домашний арест.