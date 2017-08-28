Что нового стало известно об убийстве в Парке Горького. По последним данным, там подрались двое актеров

25 августа

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Стало известно, что в больнице от полученных травм головы умер 29-летний петербуржец Станислав Думкин. Он был избит 13 августа в московском Парке Горького. Паблик Mash (связан с изданием «Лайф») сообщил, что к Думкину пристали пьяные хулиганы и избили его за то, что он был в шляпе, то есть был одет «не по понятиям». В тот же день СК завел уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.

A post shared by Stanislav Dumkin (@dumkin) on Dec 5, 2015 at 4:19am PST

26 августа

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На информацию о гибели Думкина отреагировала администрация Парка Горького и призвала «всех, кто искренне соболезнует родным и близким погибшего, кто действительно возмущен произошедшим, направить всю свою энергию на поиск очевидцев преступления и содействие органам правопорядка в установлении всех обстоятельств происшествия и поиске виновных». Заявление пресс-службы парка тут же стали критиковать в фейсбуке. Недовольные говорили о недостаточных мерах безопасности в парке, другие — напротив, обвиняли критиков в том, что они «опустили все, что сделали для вас бесплатно, чтобы вам было где гулять и чувствовать себя модными».

27 августа

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Следственный комитет РФ заявил, что установил личность подозреваемого в деле о гибели Думкина, но не назвал его имени. СК сообщил лишь, что подозреваемый 1994 года рождения и что он скрывается от следствия, и призвал его самостоятельно явиться в следственные органы. По информации ТАСС, подозреваемый — 23-летний Корней Макаров, сын актера сериала «Интерны» Сергея Макарова. По информации Life, родители и друзья Макарова не знают, где он находится.

28 августа

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Издание «Лайф» сообщило, что следствие проверяет версию о том, что Думкин и Макаров могли знать друг друга раньше, поскольку оба снимались в кино. Корней Макаров участвовал в съемках нескольких фильмов и сериалов, среди которых «Братья Карамазовы», «Фортуна», «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет». По информации телеканала РЕН, среди работ Станислава Думкина (раньше СМИ писали, что он просто блогер) — эпизодические роли в фильмах «Последний бой» Ивана Шурховецкого и «Сталинград» Федора Бондарчука.

В этот же день появилось видео с камер наружного наблюдения; они зафиксировали, как Думкин и предположительно Макаров разговаривают друг с другом. Молодые люди сначала о чем-то спорят, а потом один из них наносит другому удар в голову — и тот падает. Если на этом видео действительно зафиксирован инцидент, версию о нападении на Думкина хулиганов следует считать ошибочной.