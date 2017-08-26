В московском Парке Горького избили 29-летнего петербуржца, который был одет «не по понятиям». Он умер в больнице
20 августа в московской больнице умер 29-летний петербуржец Стас Думкин — неделей раньше трое неизвестных избили его в московском Парке Горького за то, что он одет «не по понятиям». 25 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно получило очень широкий резонанс: нападение на Думкина обсуждают в соцсетях, о нем написали крупнейшие СМИ. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.
В ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет «не по понятиям», сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.
Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа. 25 августа о происшествии в Парке Горького сообщил паблик «ВКонтакте» Mash, после чего новость распространилась в СМИ и соцсетях.
Станислав Думкин родился и вырос в Санкт-Петербурге, два года назад он переехал в Москву, чтобы «заняться карьерой». Об этом написал на своей странице в фейбсуке его друг Антон Коробков-Землянский. Молодой человек вел блог в Instagram, на его страницу подписаны более 16 тысяч человек. Родители Станислава жили в Петербурге. Узнав о случившемся, они приехали в Москву. Как рассказал в интервью Mash отец Станислава Виталий Думкин, за неделю, что его сын лежал в реанимации, сотрудники полиции ни разу не связались с его родственниками. По словам Виталия Думкина, у следователей есть версия, кто мог совершить преступление, но никто из подозреваемых до сих пор не задержан.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». СК сообщил, что опрошены очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. При этом PR-директор Парка Горького Кирилл Ястребов заявил в комментарии агентству РИАМО, что администрация и служба безопасности парка просмотрят видео с камер наблюдения в понедельник, 28 августа. В руководстве парка полагают, что Думкина могли избить в районе Пушкинской набережной.
Ястребов отметил, что служба безопасности парка в ночь происшествия работала в штатном режиме: патрульных на территории парка было немного, а МВД не смогло помочь парку с полицейскими для дежурства, так как в этот день в Москве проходил матч «Спартака» и ЦСКА, а также фестиваль Red Bull. Ястребов пообещал, что Парк Горького увеличит количество охранников на массовых мероприятиях.