В московском Парке Горького избили 29-летнего петербуржца, который был одет «не по понятиям». Он умер в больнице

20 августа в московской больнице умер 29-летний петербуржец Стас Думкин — неделей раньше трое неизвестных избили его в московском Парке Горького за то, что он одет «не по понятиям». 25 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно получило очень широкий резонанс: нападение на Думкина обсуждают в соцсетях, о нем написали крупнейшие СМИ. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

В ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет «не по понятиям», сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа. 25 августа о происшествии в Парке Горького сообщил паблик «ВКонтакте» Mash, после чего новость распространилась в СМИ и соцсетях.

Станислав Думкин родился и вырос в Санкт-Петербурге, два года назад он переехал в Москву, чтобы «заняться карьерой». Об этом написал на своей странице в фейбсуке его друг Антон Коробков-Землянский. Молодой человек вел блог в Instagram, на его страницу подписаны более 16 тысяч человек. Родители Станислава жили в Петербурге. Узнав о случившемся, они приехали в Москву. Как рассказал в интервью Mash отец Станислава Виталий Думкин, за неделю, что его сын лежал в реанимации, сотрудники полиции ни разу не связались с его родственниками. По словам Виталия Думкина, у следователей есть версия, кто мог совершить преступление, но никто из подозреваемых до сих пор не задержан.

A post shared by Stanislav Dumkin (@dumkin) on Feb 19, 2016 at 8:40am PST

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». СК сообщил, что опрошены очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. При этом PR-директор Парка Горького Кирилл Ястребов заявил в комментарии агентству РИАМО, что администрация и служба безопасности парка просмотрят видео с камер наблюдения в понедельник, 28 августа. В руководстве парка полагают, что Думкина могли избить в районе Пушкинской набережной.

Ястребов отметил, что служба безопасности парка в ночь происшествия работала в штатном режиме: патрульных на территории парка было немного, а МВД не смогло помочь парку с полицейскими для дежурства, так как в этот день в Москве проходил матч «Спартака» и ЦСКА, а также фестиваль Red Bull. Ястребов пообещал, что Парк Горького увеличит количество охранников на массовых мероприятиях.