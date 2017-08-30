Задержанный за нападение на Станислава Думкина в Парке Горького в Москве отказался признать вину

Следствие просит заключить его под стажу. Ходатайство, заявили в пресс-службе суда, будет рассмотрено в ближайшее время.

Корней Макаров, задержанный за нападение на 29-летнего петербуржца Станислава Думкина в московском Парке Горького, не признает своей вины. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Макарова Артем Миняйчев.

Блогер Станислав Думкин был избит в московском Парке Горького 13 августа. Думкин был доставлен в больницу, где спустя несколько дней умер, не приходя в сознание. Телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», сообщал, что Думкин был избит из-за того, что был одет «не по понятиям».

28 августа были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, на которой двое людей спорят, после чего один из них наносит другому удар в голову, от которого тот падает. На записи, как предполагается, попал конфликт между Думкиным и Корнеем Макаровым — сыном актера Сергея Макарова, сыгравшего в сериале «Интерны».

29 августа сообщалось, что Макаров задержан. Позже выяснилось, что он добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.