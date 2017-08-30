Ким Чен Ын объявил ракетные испытания «прелюдией к сдерживанию Гуама»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последние ракетные испытания являются подготовкой к операции по сдерживанию американцев на Гуаме. Такое заявление распространило в ночь на 30 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Нынешние ракетные испытания являются первым шагом по подготовке к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама — передовой базы вторжения», — приводятся в заявлении слова Ким Чен Ына.

ЦТАК отмечает, что лидер страны лично руководил последним запуском баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12», который состоялся 29 августа. Эти испытания КНДР назвала ответом на совместные учения США и Южной Кореи.

Вечером 29 августа также состоялось заседание Совета Безопасности ООН, члены которого «решительно осудили» северокорейские ракетные испытания и призвали КНДР отказаться от ядерных вооружений. Угроз новых санкций против КНДР в заявлении нет.