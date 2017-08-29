Задержан подозреваемый в нападении на Станислава Думкина в Парке Горького в Москве

Корней Макаров, подозреваемый в нападении на 29-летнего петербуржца Станислава Думкина в московском Парке Горького, задержан, сообщает РИА Новости и телеканал РЕН со ссылкой на источники.

«Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал источник РИА Новости.

27 августа Следственный комитет объявил, что установил личность подозреваемого в деле о гибели Думкина. СК заявил, что подозреваемый скрывается от следствия и попросил его явиться для дачи показаний. Имя подозреваемого СК не назвал, однако информагентства со ссылкой на источники заявили, что речь идет о Корнее Макарове — сыне актера из сериала «Интерны».