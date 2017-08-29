Задержан подозреваемый в нападении на Станислава Думкина в Парке Горького в Москве
Корней Макаров, подозреваемый в нападении на 29-летнего петербуржца Станислава Думкина в московском Парке Горького, задержан, сообщает РИА Новости и телеканал РЕН со ссылкой на источники.
«Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал источник РИА Новости.
27 августа Следственный комитет объявил, что установил личность подозреваемого в деле о гибели Думкина. СК заявил, что подозреваемый скрывается от следствия и попросил его явиться для дачи показаний. Имя подозреваемого СК не назвал, однако информагентства со ссылкой на источники заявили, что речь идет о Корнее Макарове — сыне актера из сериала «Интерны».
Блогер Станислав Думкин был избит в московском Парке Горького 13 августа. Думкин был доставлен в больницу, где спустя несколько дней умер, не приходя в создание.
Телеграм-канал «Мэш» (связан с изданием «Лайф») 25 августа сообщил, что на Думкина якобы напали из-за того, что он был «одет не по понятиям».
28 августа была опубликована запись с камер видеонаблюдения в Парке Горького, на которой двое людей спорят, после чего один из них наносит другому удар в голову, от которого тот падает. На видео, как предполагается, попал конфликт между Думкиным и Корнеем Макаровым — сыном актера Сергея Макарова, сыгравшего в сериале «Интерны».