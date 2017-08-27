СК установил личность подозреваемого по делу о гибели Станислава Думкина, которого избили в Парке Горького

Следствие установило личность подозреваемого по делу о гибели 29-летнего петербуржца Станислава Думкина, который умер в больнице после избиения в парке Горького.

Подозреваемый — «житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», сказано в пресс-релизе. Его имя не называется.