СК установил личность подозреваемого по делу о гибели Станислава Думкина, которого избили в Парке Горького
Следствие установило личность подозреваемого по делу о гибели 29-летнего петербуржца Станислава Думкина, который умер в больнице после избиения в парке Горького.
Подозреваемый — «житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», сказано в пресс-релизе. Его имя не называется.
Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы.
В ночь на 13 августа в московском Парке Горького Станислава Думкина, который гулял с друзьями, избили — нападавшим, предположительно, не понравилось, как он был одет. Думкин был доставлен в больницу с травмами головы. 20 августа он умер.
СК возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».