СК установил личность подозреваемого по делу о гибели Станислава Думкина, которого избили в Парке Горького

Следственный комитет России
19:22, 27 августа 2017
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Следствие установило личность подозреваемого по делу о гибели 29-летнего петербуржца Станислава Думкина, который умер в больнице после избиения в парке Горького.

Подозреваемый — «житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», сказано в пресс-релизе. Его имя не называется.

Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы.

Следственный комитет России
В ночь на 13 августа в московском Парке Горького Станислава Думкина, который гулял с друзьями, избили — нападавшим, предположительно, не понравилось, как он был одет. Думкин был доставлен в больницу с травмами головы. 20 августа он умер.
СК возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

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