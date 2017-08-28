В Якутии объявлен день траура по погибшим на руднике «Мир» шахтерам

Администрация главы республики Саха (Якутия)
09:51, 28 августа 2017
Надежный источник

29 августа объявлено в Якутии днем траура по восьмерым шахтерам, погибшим на алмазном руднике «Мир». Соответствующий указ подписал глава республики Егор Борисов.

У представительства компании «Алроса» в Якутске  (ул. Аммосова, 8) будет оформлена траурная стена в память о погибших на руднике «Мир». «Каждый якутянин в течение дня сможет почтить память о горняках: принести цветы, зажечь свечу», — говорится в сообщении на сайте администрации главы Якутии и правительства республики.

Мероприятия в память о погибших шахтерах также состоятся в городе Мирный и постоянных представительствах Якутии в Москве и Санкт-Петербурге

Глава республики постановил: 1. Объявить 29 августа 2017 года днем траура в Республике Саха (Якутия). 2. В день траура на всей территории республики приспустить государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Администрация главы республики Саха (Якутия)
4 августа на алмазном руднике «Мир» в городе Мирный произошла авария, в результате которой шахта оказалась частично затоплена. Под землей во время аварии находился 151 шахтер, восемь из них не смогли вывести на поверхность.
15 августа было объявлено о прекращении поиска четырех из восьми шахтеров, находившихся на одном из горизонтов рудника. 26 августа компания «Алроса», которой принадлежит рудник, заявила, что продолжение поисковой операции признано невозможным.
Четверо шахтеров, оставшихся под землей, приехали из Белгородской области, еще четверо проживали в Мирном.
Родственники шахтеров утверждают, что рудник «Мир» находился в плохом состоянии, а горняков заставляли перерабатывать. В «Алроса» эти обвинения отвергли.

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