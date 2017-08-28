В Якутии объявлен день траура по погибшим на руднике «Мир» шахтерам

29 августа объявлено в Якутии днем траура по восьмерым шахтерам, погибшим на алмазном руднике «Мир». Соответствующий указ подписал глава республики Егор Борисов.

У представительства компании «Алроса» в Якутске (ул. Аммосова, 8) будет оформлена траурная стена в память о погибших на руднике «Мир». «Каждый якутянин в течение дня сможет почтить память о горняках: принести цветы, зажечь свечу», — говорится в сообщении на сайте администрации главы Якутии и правительства республики.

Мероприятия в память о погибших шахтерах также состоятся в городе Мирный и постоянных представительствах Якутии в Москве и Санкт-Петербурге