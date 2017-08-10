«Алроса» ответила на обвинения родственников шахтеров, пропавших на руднике «Мир»

Алмазный рудник «Мир» не был в аварийном состоянии, а условия работы в нем соответствовали нормам трудового законодательства. Об этом «Медузе» сообщили в управлении маркетинга и связей с общественностью компании «Алроса», которой принадлежит рудник.

Ранее 10 августа «Медуза» опубликовала монологи родственников шахтеров, пропавших без вести после затопления рудника «Мир». В частности, дочь пропавшего шахтера Валентина Мисника рассказала, что смены на руднике продолжались по 12 часов. Брат другого пропавшего горняка — Дмитрия Марьина — утверждал, что шахта находилась в плачевном состоянии.

Как заявили представители «Алросы», рудник «Мир» не был в аварийном состоянии, а периодические проблемы с водораспределением в шахте обусловлены ее гидрологическими особенностями. По словам представителей компании, 24 июля в шахте произошло перераспределение воды, но уже к 26 числу ситуацию удалось стабилизировать с помощью закладки промоин и бурения дополнительных скважин.

«Общий объем поступающей в шахту воды тогда не увеличивался, что подтверждено соответствующим отчетом», — заявили в «Алросе».

Также в компании отметили, что все сотрудники предприятия работают с соблюдением всех норм трудового законодательства. «Это подтверждается данными табеля учета рабочего времени, — заявили в „Алросе“. — Учет рабочего времени сотрудников подрядной организации осуществляется всегда непосредственно подрядчиком - компанией „Белспецмонтаж“».