МЧС сообщило об ухудшении ситуации на руднике «Мир», где пропали без вести восемь человек

В свою очередь замглавы МЧС России Владлен Аксенов, участвующий в поисковой операции заявил: «Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем».

«Гидрологическая обстановка ухудшается. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки», — заявили представители МЧС, добавив, что участок, где проводится поисковая операция, «необходимо защитить от воды».

Авария на принадлежащем компании «Алроса» алмазном руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. В рудник прорвалась вода, он оказался частично затопленным. В момент аварии в руднике находился 151 человек, 142 шахтера были оперативно эвакуированы, еще одного человека удалось найти и поднять на поверхность на следующий день. Судьба восьми шахтеров остается неизвестной.