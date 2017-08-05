Авария на руднике «Мир» в Якутии. Главное Что известно о судьбе горняков и спасательной операции в алмазной шахте

4 августа на алмазном руднике компании «Алроса» в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. На смене в этот момент находились около 150 человек; большинство удалось эвакуировать, но местонахождение еще восьми человек до сих пор неизвестно. На шахте продолжается спасательная операция, а прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту аварии. «Медуза» рассказывает, что происходит.

Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве). В шахту, в которой находились рабочие, прорвалась вода из чаши расположенного рядом отработанного карьера; по данным МЧС, в нем находилось около 300 тысяч кубометров воды. Была объявлена спасательная операция; в Мирный вылетели глава «Алросы» Сергей Иванов (сын бывшего министра обороны РФ и главы администрации президента Сергея Иванова), глава МЧС Владимир Пучков и глава республики Якутия Егор Борисов.

В момент аварии на смене был 151 шахтер. Связь удалось установить с большей частью из них — к 16:00 по Москве на поверхность подняли более 130 человек. При этом сколько точно человек были в шахте в момент аварии и сколько из них не выходят на связь, было неясно — в какой-то момент «Алроса» сообщала, что связь потеряна с 16 шахтерами, а 135 человек спасены; позже уточнялось, что в шахту 4 августа спустились 142 участника смены, и девять из них не выходят на связь. Ночью сообщалось, что с двумя или тремя горняками удалось установить односторонюю связь; помогли ли ходу поисковой операции эти контакты, неясно.

Одного из пропавших шахтеров удалось спасти утром 5 августа по московскому времени. 36-летний Алишер Мирзаев добрался до ствола шахты и вышел на связь со спасателями. Его доставили в больницу с переохлаждением и ушибом легкого. По данным «Алросы», он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

05 08 2017 Горнорабочий Алишер Мирзаев поднят на поверхность АК АЛРОСА

На шахте продолжаются поисковые работы. Спасатели обследовали почти семь километров незатопленных горных выработок. В общей сложности в операции принимают участие 280 человек, в том числе команда водолазов, и 34 единицы техники. Глава Якутии Егор Борисов подтвердил, что часть рудника «Мир» пока не затоплена водой; по его мнению, надежда найти оставшихся в шахте горняков есть, хотя спасательные работы ведутся в крайне сложных условиях. «Удар воды в шахтах был очень сильный, ситуация для проведения поисковых работ сложная, но контролируемая. К поисковым работам подключились работники рудника „Мир“, даже те, которых вчера удалось спасти, а также добровольцы. Они помогают разбирать завалы и образовавшуюся грязь», — рассказал Борисов.

Следственный комитет после аварии начал проверку по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ» (часть 1 статьи 216 УК РФ). Проверку начала и прокуратура Якутии. В Мирном введен режим чрезвычайной ситуации. Директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Михаила Лопатинского отстранили от руководства до окончания проверок.

Рудник «Мир» был открыт в 2009 году на одноименном месторождении, где добывали алмазы с 1950-х годов. На него приходится около 11 процентов добычи «Алросы». По информации «Интерфакса», рудник и ранее сталкивался с проблемой водопритока, что угрожало безопасности рабочих. В частности, 29 июля 2017 года из-за увеличения поступления воды на горизонте 320 метров установили дополнительные насосные агрегаты. В тот же день сообщалось об обрушении породы на шахте, из-за чего был заблокирован один из рабочих. В то же время «Алроса» подчеркивает, что рудник никогда не признавался аварийным, а работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации.