Авария на руднике «Мир» в Якутии. Главное Что известно о судьбе горняков и спасательной операции в алмазной шахте
4 августа на алмазном руднике компании «Алроса» в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. На смене в этот момент находились около 150 человек; большинство удалось эвакуировать, но местонахождение еще восьми человек до сих пор неизвестно. На шахте продолжается спасательная операция, а прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту аварии. «Медуза» рассказывает, что происходит.
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве). В шахту, в которой находились рабочие, прорвалась вода из чаши расположенного рядом отработанного карьера; по данным МЧС, в нем находилось около 300 тысяч кубометров воды. Была объявлена спасательная операция; в Мирный вылетели глава «Алросы» Сергей Иванов (сын бывшего министра обороны РФ и главы администрации президента Сергея Иванова), глава МЧС Владимир Пучков и глава республики Якутия Егор Борисов.
В момент аварии на смене был 151 шахтер. Связь удалось установить с большей частью из них — к 16:00 по Москве на поверхность подняли более 130 человек. При этом сколько точно человек были в шахте в момент аварии и сколько из них не выходят на связь, было неясно — в какой-то момент «Алроса» сообщала, что связь потеряна с 16 шахтерами, а 135 человек спасены; позже уточнялось, что в шахту 4 августа спустились 142 участника смены, и девять из них не выходят на связь. Ночью сообщалось, что с двумя или тремя горняками удалось установить односторонюю связь; помогли ли ходу поисковой операции эти контакты, неясно.
Одного из пропавших шахтеров удалось спасти утром 5 августа по московскому времени. 36-летний Алишер Мирзаев добрался до ствола шахты и вышел на связь со спасателями. Его доставили в больницу с переохлаждением и ушибом легкого. По данным «Алросы», он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.
На шахте продолжаются поисковые работы. Спасатели обследовали почти семь километров незатопленных горных выработок. В общей сложности в операции принимают участие 280 человек, в том числе команда водолазов, и 34 единицы техники. Глава Якутии Егор Борисов подтвердил, что часть рудника «Мир» пока не затоплена водой; по его мнению, надежда найти оставшихся в шахте горняков есть, хотя спасательные работы ведутся в крайне сложных условиях. «Удар воды в шахтах был очень сильный, ситуация для проведения поисковых работ сложная, но контролируемая. К поисковым работам подключились работники рудника „Мир“, даже те, которых вчера удалось спасти, а также добровольцы. Они помогают разбирать завалы и образовавшуюся грязь», — рассказал Борисов.
Следственный комитет после аварии начал проверку по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ» (часть 1 статьи 216 УК РФ). Проверку начала и прокуратура Якутии. В Мирном введен режим чрезвычайной ситуации. Директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Михаила Лопатинского отстранили от руководства до окончания проверок.
Рудник «Мир» был открыт в 2009 году на одноименном месторождении, где добывали алмазы с 1950-х годов. На него приходится около 11 процентов добычи «Алросы». По информации «Интерфакса», рудник и ранее сталкивался с проблемой водопритока, что угрожало безопасности рабочих. В частности, 29 июля 2017 года из-за увеличения поступления воды на горизонте 320 метров установили дополнительные насосные агрегаты. В тот же день сообщалось об обрушении породы на шахте, из-за чего был заблокирован один из рабочих. В то же время «Алроса» подчеркивает, что рудник никогда не признавался аварийным, а работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации.