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Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»

"Алроса"
05:16, 15 августа 2017
Надежный источник

Поиски четырех из восьми шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике «Мир», прекращены. Такое решение было принято из-за угрозы жизни спасателей, сообщила компания «Алроса», которой принадлежит рудник.

«Горизонт -310» рудника, где, как предполагается, в момент аварии находились четверо шахтеров, подтоплен на уровне более метра. Продолжение поисково-спасательной операции в этой части рудника невозможно, говорится в заявлении компании.

«Идет информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте», — сообщила «Алроса».

В настоящий момент, сообщила компания, все усилия спасателей направлены на разбор завалов и поиск шахтеров на «горизонте -210», где, как предполагается, находились в момент аварии еще четыре человека.

Из-за высокого уровня воды в шахте вести дальнейшие поисково-спасательные работы на горизонте -310 не представляется возможным. Факт затопления горизонта был официально подтвержден во вторник, 15 августа.

"Алроса"
Авария на принадлежащем компании «Алроса» алмазном руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. В рудник прорвалась вода, он оказался частично затоплен. В момент аварии в шахте находился 151 человек, 143 были эвакуированы. Местонахождение восьми шахтеров неизвестно.

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