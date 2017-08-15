Спасатели прекратили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»

Поиски четырех из восьми шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике «Мир», прекращены. Такое решение было принято из-за угрозы жизни спасателей, сообщила компания «Алроса», которой принадлежит рудник.

«Горизонт -310» рудника, где, как предполагается, в момент аварии находились четверо шахтеров, подтоплен на уровне более метра. Продолжение поисково-спасательной операции в этой части рудника невозможно, говорится в заявлении компании.

«Идет информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте», — сообщила «Алроса».

В настоящий момент, сообщила компания, все усилия спасателей направлены на разбор завалов и поиск шахтеров на «горизонте -210», где, как предполагается, находились в момент аварии еще четыре человека.