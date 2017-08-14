«Хотелось бы быстрее, но быстрее не получается». Операция по спасению пропавших шахтеров в Якутии продолжается 10 дней

4 августа в Якутии в алмазном руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса», произошла авария: в шахты прорвалась вода, рудник оказался частично затопленным. В момент аварии в нем находился 151 человек, 143 были эвакуированы, о судьбе восьмерых пока ничего не известно. 14 августа в МЧС заявили, что местонахождение пропавших шахтеров установлено; чтобы до них добраться, спасателям нужно еще от 36 часов до трех суток.

Авария в алмазном руднике произошла десять дней назад. 142 шахтера были эвакуированы сразу, еще одного человека нашли 5 августа, он госпитализирован с диагнозом «переохлаждение». Восемь человек считаются пропавшими без вести — все эти дни спасатели не могли добраться до них из-за последствий прорыва воды 4 августа.

«Медуза» публиковала рассказы приехавших в Якутию родственников шахтеров, а также расшифровку их встреч с отвечающими за операцию официальными лицами. Из этого документа следует, что спасатели проводят операцию с большой осторожностью, поскольку уровень воды продолжает подниматься; произошли и новые прорывы — хоть и не такие масштабные, как 4 августа.

14 августа было установлено возможное местонахождение восьми шахтеров. Координирующий ход спасательной операции замминистра МЧС Владлен Аксенов сообщил, что шахтеры «заблокированы породой и глинистой массой». Он пообещал, что работы будут вестись максимально возможными темпами, а операция по спасению людей будет продолжаться, пока «условия нахождения под землей будут позволять проводить поиск людей». «Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — заявил Аксенов.

Алексей Марьин, родственник пропавшего шахтера Дмитрия Марьина, рассказал «Медузе», что уже дважды спускался в шахту в качестве наблюдателя; второй раз — 14 августа. «Они [спасатели] работают, вырезают трубы, растаскивают грязь, разбивают валуны, там все забито грязью. Все продвигается медленно, но сказать, что они ничего не делают, я не могу. Хотелось бы быстрее, но быстрее не получается», — заявил Марьин.

До места, где предположительно находятся шахтеры, спасатели планируют добраться в течение полутора — трех суток. Об этом сообщил 14 августа полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, рассказала «Медузе» дочь пропавшего без вести шахтера Валентина Мисника Алина. Трутнев также заявил, что «спасательные работы продолжаются и будут продолжаться столько, сколько это необходимо и сколько это будет возможно по горным условиям».

Алина Мисник отмечает, что работы ведутся в три смены, скважины очищают от глины и булыжников, в одной из них были установлены насосы для откачки воды.

Совещания с родственниками пропавших шахтеров проводят ежедневно в 11 утра по местному времени. По словам Мисник, каждый день в офисе «Алросы» представители компании рассказывают о последних новостях. «Связаться с ними мы можем с любое время суток», — говорит Мисник. После того как близкие шахтеров рассказали «Медузе», что родственников четверых пропавших белгородских шахтеров поселили отдельно от тех, кто приехал из других регионов (Донецкая область, Крым и Новосибирск), ежедневные совещания стали проводить совместно.

По словам Мисник, другие родственники обладают такой же информацией. «Мы слышали записи с их совещаний; оказалось, что им говорили то же самое, что и нам», — сказала она. Мисник предположила, что людей разделили потому, что во второй группе родственников есть и местные жители, а также те, кто хорошо разбирается в устройстве шахты. «Представители „Алросы“ объясняют это разделение тем, что наши родственники находятся на разных горизонтах. Но на совещании мы же не только про своих спрашиваем, мы и за тех переживаем», — рассказала Мисник.

Причины аварии будет расследовать специальная комиссия Ростехнадзора. По заявлению Трутнева, итоги своей работы она представит через месяц. Главные вопросы, на которые должен будет ответить доклад: можно ли было предсказать аварию и избежать ее — и как велась эксплуатация объекта. Представители «Алросы» настаивали, что шахта не находилась в аварийном состоянии.

«Алроса» трудоустроит работников рудника «Мир». Президент «Алросы» Сергей Иванов заявил, что кандидатуры работников «Мира» — всего здесь работали 1148 человек — будут рассматриваться на должности внутри компании в приоритетном порядке. Сейчас они продолжают получать зарплату. По мнению Трутнева, «Алроса» «сохранит финансовую устойчивость и будет дальше работать и заботиться о людях» за счет новых проектов.