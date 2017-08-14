МЧС: установлено предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир»

Предполагаемое местонахождение восьми шахтеров, пропавших без вести при аварии в руднике «Мир», установлено, объявил замминистра МЧС Владлен Аксенов. Шахтеры, по его словам, «заблокированы породой и глинистой массой».

Операция МЧС, добавил он, сосредоточена в том направлении, где, как предполагается, находятся шахтеры. «Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны», — заявил Аксенов.

Во время прорыва воды в рудник, заявил замглавы МЧС, были разрушены все коммуникации рудника: «трубопровод, кабельная сеть, машины и механизмы».

«Спасатели вынуждены извлекать все это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперед хотя бы на шаг», — сказал Аксенов, подчеркнув, что в данных условиях поисково-спасательные работы ведутся максимальными темпами.