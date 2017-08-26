На руднике «Мир» прекратили искать пропавших шахтеров

Алроса
09:00, 26 августа 2017
Надежный источник

В Якутии прекращена поисково-спасательная операция в алмазном руднике «Мир», где во время аварии пропали восемь шахтеров. Об этом сообщила компания «Алроса», которой принадлежит рудник.

В заявлении компании говорится, что к утру 26 августа в чаше карьера скопилось более 37 тысяч кубометров воды. Из-за угрозы ее неконтролируемого схода и разрушения горных выработок продолжать работы под землей невозможно, утверждает компания.

«Я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось», — заявил президент «Алросы» Сергей Иванов.

В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно.

Алроса
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Из-за прорыва воды шахта была частично затоплена. Под землей во время аварии находился 151 шахтер, восемь из них не сумели выйти на поверхность.
Родственники горняков утверждают, что рудник находился в плохом состоянии, а шахтеров заставляли работать 12-часовыми сменами. «Алроса» отвергает такие обвинения.

Авария на руднике «Мир»

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