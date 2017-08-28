Роман Абрамович оказался крупнейшим заказчиком Tesla в России

The Bell
13:43, 28 августа 2017
Требует подтверждения

Крупнейшим российским заказчиком электромобилей Tesla является бизнесмен Роман Абрамович, сообщает The Bell.

Официально эти электромобили в Россию пока не поставляются. Однако Абрамович, рассказали источники The Bell, привез в Россию и выдал в пользование своим приближенным и партнерам около 20 таких машин.

Среди получивших Tesla от Абрамовича, по данным источников, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский и председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Белов подтвердил, что Tesla ему «дал в пользование» Абрамович. Чигиринский сообщил, что ездит на таком электромобиле, но отказался отвечать на вопрос о происхождении его Tesla.

Представитель Абрамовича Джон Манн пообещал The Bell задать бизнесмену вопрос о его увлечении Tesla, но пока ответ получить не удалось.

«Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности, электротранспорта. Он первым ее завез и стал пропагандировать — чтобы сразу у нескольких людей они появились», — рассказывает источник The Bell в окружении олигарха.

The Bell
По данным агентства «Автосат», в России зарегистрировано 215 электромобилей Tesla разных моделей. За первые семь месяцев 2017 года в РФ было продано 27 таких электромобилей, на 69 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Tesla — наиболее известный в мире производитель легковых электромобилей. В июле Tesla представила электромобиль Model 3, который будет самым доступным по цене в ее линейке. Компания рассчитывает продать полмиллиона таких автомобилей, цены на которых начинаются от 35 тысяч долларов.

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