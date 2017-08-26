В Москве начался митинг за свободу интернета. Полицейские вырезали из плаката слово «гады»

Meduza
13:38, 26 августа 2017
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На проспекте Сахарова в Москве начался митинг за свободу интернета. Его участники выступают против цензуры и требуют отменить «экстремистскую» статью 282 Уголовного кодекса.

Как сообщает корреспондент «Медузы», в акции принимают участие примерно две тысячи человек. В пресс-службе московской полиции заявили агентству «Интерфакс», что митингуют около одной тысячи.

Треть участников акции, по словам корреспондента «Медузы», — сторонники националистических движений. На проспект Сахарова также вышли активисты «Парнаса», либертарианцы, сторонники Пиратской партии и «Демократического выбора».

Небольшая группа митингующих вышла с лозунгом «Свободу Дмитрию Богатову». Математика Дмитрия Богатова обвиняют в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Он был заключен под стражу, но в конце июля его перевели под домашний арест.

Сразу после начала митинга были задержаны девушки, которые развернули радужные флаги.

До начала акции полицейские вырезали слово «гады» из плаката с надписью «Интернет не заберете, гады». Этот плакат размещен на сцене.

Митинг на проспекте Сахарова согласован московскими властями. Заявку на проведение акции подавала партия «Парнас». Она просила разрешить митинг на Пушкинской площади, но московская мэрия отказалась согласовать такой вариант.
Аналогичный митинг прошел в Москве 23 июля. Его участники, помимо прочего,требовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.
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