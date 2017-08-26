В Москве начался митинг за свободу интернета. Полицейские вырезали из плаката слово «гады»

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг за свободу интернета. Его участники выступают против цензуры и требуют отменить «экстремистскую» статью 282 Уголовного кодекса.

Как сообщает корреспондент «Медузы», в акции принимают участие примерно две тысячи человек. В пресс-службе московской полиции заявили агентству «Интерфакс», что митингуют около одной тысячи.

Треть участников акции, по словам корреспондента «Медузы», — сторонники националистических движений. На проспект Сахарова также вышли активисты «Парнаса», либертарианцы, сторонники Пиратской партии и «Демократического выбора».

Небольшая группа митингующих вышла с лозунгом «Свободу Дмитрию Богатову». Математика Дмитрия Богатова обвиняют в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Он был заключен под стражу, но в конце июля его перевели под домашний арест.

Сразу после начала митинга были задержаны девушки, которые развернули радужные флаги.

До начала акции полицейские вырезали слово «гады» из плаката с надписью «Интернет не заберете, гады». Этот плакат размещен на сцене.