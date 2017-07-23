В Москве устроили шествие против Роскомнадзора. Задержан активист с плакатом «Путин lies»

В Москве активисты устроили шествие против Роскомнадзора и за отмену ограничений в интернете. Участники акции протеста собрались на Страстном бульваре и двинулись в сторону проспекта Сахарова. На YouTube есть видеотрансляция. Судя по ней, в демонстрации участвуют сотни человек.

Как сообщает корреспондент «Медузы», в начале акции сотрудники полиции задержали мужчину с плакатом «Путин lies» («Путин лжет»). Участники акции скандировали «Позор!» Во время шествия активисты, в частности, требовали освободить математика Дмитрия Богатова, которого арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков.

Марш за свободный интернет Публикация от Meduza Project (@meduzapro) Июл 23 2017 в 4:10 PDT

Шествие согласовано с московской мэрией. Одно из главных требований — отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.