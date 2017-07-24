Математика Богатова отпустили под домашний арест. Его обвиняют в призывах к терроризму
Судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов отпустил математика Дмитрия Богатова из СИЗО, заменив ему меру пресечения на домашний арест. Решение было принято на заседании 24 июля, передает корреспондент «Медузы».
Богатову запрещено пользоваться интернетом и общаться со СМИ.
Об изменении меры пресечения Богатову ходатайствовало следствие. По словам адвоката Алексея Тепцова, это было связано с состоянием здоровья Богатова. На суде следователь также заявил, что в деле нет прямых потерпевших и свидетелей.
Привет, Богатов начинаетсяhttps://t.co/l4uSvHzOMC pic.twitter.com/SisaW0lySI— Щёко Асахарин (@gjardharr) July 24, 2017
Богатова арестовали 10 апреля 2017 года. Его обвиняют в призывах к терроризму и массовым беспорядкам в преддверии акции 2 апреля.
Обвинение построено на технических данных о том, что призывы были опубликованы с IP-адреса компьютера Богатова. Сам математик настаивает, что в момент публикации вменяемых сообщений не был дома, а его компьютер является выходным узлом сети Tor, то есть адрес мог быть присвоен любому пользователю.