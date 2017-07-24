Математика Богатова отпустили под домашний арест. Его обвиняют в призывах к терроризму

Об изменении меры пресечения Богатову ходатайствовало следствие. По словам адвоката Алексея Тепцова, это было связано с состоянием здоровья Богатова. На суде следователь также заявил, что в деле нет прямых потерпевших и свидетелей.

Судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов отпустил математика Дмитрия Богатова из СИЗО, заменив ему меру пресечения на домашний арест. Решение было принято на заседании 24 июля, передает корреспондент «Медузы».

Богатова арестовали 10 апреля 2017 года. Его обвиняют в призывах к терроризму и массовым беспорядкам в преддверии акции 2 апреля.

Обвинение построено на технических данных о том, что призывы были опубликованы с IP-адреса компьютера Богатова. Сам математик настаивает, что в момент публикации вменяемых сообщений не был дома, а его компьютер является выходным узлом сети Tor, то есть адрес мог быть присвоен любому пользователю.