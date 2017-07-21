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СК попросил перевести Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест

Meduza
14:30, 21 июля 2017
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Следственный комитет попросил суд освободить преподавателя Дмитрия Богатова из СИЗО и перевести его под домашний арест. Об этом «Медузе» сообщил адвокат Алексей Тепцов, который защищает Богатова.

По словам Тепцова, следствие подает ходатайство об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья Богатова. «Ничего не случилось, но те медицинские документы, которые были предоставлены, в такую форму реакции вылились», — сказал адвокат. О каких именно документах идет речь, он не уточнил.

Тепцов сообщил, что пока неизвестно, когда именно состоится заседание суда по мере пресечения Богатову. Другой его адвокат Саркис Дарбинян написал в своем фейсбуке, что ходатайство рассмотрит Пресненский суд Москвы 24 июля.

«То ли наконец следователи прислушались к нашим аргументам, что Богатов не представляет никакой опасности для общества и не может помешать предварительному следствию, то ли испугались грядущего митинга в Москве 23 июля», — написал Дарбинян.

Дмитрия Богатова обвиняют в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Следствие утверждает, что он публиковал комментарии с призывами на форуме системных администраторов. Богатов находится под арестом с 10 апреля 2017 года.
Богатов настаивает на своей невиновности. По его словам, во время публикации комментариев с призывами он находился с женой в фитнес-клубе и магазине.
Обвинение построено на том, что комментарии были опубликованы с компьютера Богатова. При этом он является оператором выходного узла сети Tor — это означает, что его IP-адрес могут использовать другие пользователи.
23 июля в Москве состоится шествие «За свободный интернет». Его участники, в частности, выступят в защиту тех, кто подвергается уголовному преследованию за публикации в интернете.

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