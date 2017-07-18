Мэрия Москвы согласовала шествие против Роскомнадзора
Мэрия Москвы согласовала проведение шествия «За свободный интернет» 23 июля в центре города. Об этом рассказали в партии «Парнас», которая организует мероприятие.
Шествие пройдет с 14:00 от метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Заявленная численность участников — до 10 тысяч человек.
Участники шествия планируют выступить против цензуры в интернете, а также за реабилитацию тех, кого осудили за посты в соцсетях. Помимо этого организаторы хотят призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.
Шествие «За свободный интернет» хотели провести еще 9 июля. Но тогда власти Москвы отказались согласовать мероприятия, сославшись на указ президента об особых мерах безопасности на время Кубка конфедераций.