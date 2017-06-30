Мэрия Москвы запретила шествие против Роскомнадзора. Из-за указа о Кубке конфедераций
Мэрия Москвы отказала партии ПАРНАС в проведении шествия «За свободный интернет» 9 июля в центре Москвы. Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.
Поводом для отказа стал указ президента Владимира Путина об особых мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу. Черников также заметил, что шествие планировалось по бульварному кольцу, где ведут благоустройство по программе «Моя улица».
Заявка ПАРНАС была подана 29 июня. Партия совместно с «Роскомсвободой» хотела выступить против законов о досудебной блокировке, о запрете анонимности в мессенджерах, о хранении переписки («пакет Яровой») и о запрете анонимайзеров. На марше планировали призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.
Шествие планировали провести от метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова.
Путин подписал специальный указ о мерах безопасности во время Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Документ позволяет местным властям не предлагать заявителям массовых акций альтернативные площадки, а просто отказывать в их проведении.