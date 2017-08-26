Участников митинга в Москве задержали за плакат «Свободу Али Ферузу»

В Москве на митинге за свободу интернета задержаны его участники, выступившие в защиту журналиста «Новой газеты» Али Феруза, которому угрожает депортация в Узбекистан.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские мотивировали задержание тем, что плакат «Свободу Али Ферузу» не соответствует заявленной теме митинга.

Вместе с демонстрантами, которые вышли с плакатом в поддержку Феруза, задержали несколько левых активистов. Кроме того, в полицию попали ЛГБТ-активистки, пытавшиеся развернуть радужный флаг.

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 17 человек. 11 из них отвезли в ОВД «Красносельский», еще шестерых доставили в ОВД «Басманный».

Митинг, проходивший на проспекте Сахарова, завершен. Как сообщает корреспондент «Медузы», в нем принимали участие около двух тысяч человек. Московская полиция оценила число участников в одну тысячу.