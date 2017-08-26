Участников митинга в Москве задержали за плакат «Свободу Али Ферузу»

ОВД-Инфо
14:44, 26 августа 2017
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В Москве на митинге за свободу интернета задержаны его участники, выступившие в защиту журналиста «Новой газеты» Али Феруза, которому угрожает депортация в Узбекистан.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские мотивировали задержание тем, что плакат «Свободу Али Ферузу» не соответствует заявленной теме митинга.

Вместе с демонстрантами, которые вышли с плакатом в поддержку Феруза, задержали несколько левых активистов. Кроме того, в полицию попали ЛГБТ-активистки, пытавшиеся развернуть радужный флаг.

По данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 17 человек. 11 из них отвезли в ОВД «Красносельский», еще шестерых доставили в ОВД «Басманный».

Митинг, проходивший на проспекте Сахарова, завершен. Как сообщает корреспондент «Медузы», в нем принимали участие около двух тысяч человек. Московская полиция оценила число участников в одну тысячу.

Митинг на проспекте Сахарова был согласован мэрией Москвы. Заявку на проведение акции подавала партия «Парнас». В митинге также участвовали националисты, либертарианцы, сторонники Пиратской партии и «Демократического выбора». Они выступали против цензуры и требовали отменить статью УК об экстремизме.
Журналиста «Новой газеты» Али Феруза в марте 2017 года задержали в Москве по запросу из Узбекистана, где ему угрожает обвинение в экстремизме. В России на него был составлен протокол о нарушении правил въезда в страну. 1 августа суд распорядился выдворить журналиста из России.

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